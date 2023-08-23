Сергей Жадан и Кристина Соловий снова подогрели слухи о романе (видео)

Весной 2023 года писатель подал на развод со второй женой.

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49-летний украинский писатель Сергей Жадан и 30-летняя певица Кристина Соловий снова подогрели слухи о вероятном романе. Совместным видео музыкант делится в своем Instagram.

Жадан и Соловий пригласили фанатов на презентацию артбука "Птах" 23 августа в Октябрьском дворце в Киеве.

Певица и писатель вместе обратились к поклонникам, представ в элегантных нарядах: Сергей Жадан выбрал черный костюм, а Кристина Соловий — красное платье.

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Сергей Жадан и Кристина Соловий

Весной 2023 года стало известно о втором разводе Сергея Жадана. Он закончил отношения с Куницыной Ириной, на которой женился в 2009 году в Харькове. От союза подрастает дочь Мария.

До этого писатель был женат на Светлане Олешко — режиссере харьковского театра "Арабески". С ней Жадан воспитывал сына Ивана.

Вероятный роман с Кристиной Соловий

Одновременно с новостями о втором разводе украинского писателя в сети начали циркулировать слухи о вероятном романе Сергея Жадана и Кристины Соловий. Их заметили во время прогулки за руки, однако официально певица и писатель не комментировали домыслы фанатов.

Накануне у Жадана прямо спросили о вероятных отношениях с артисткой во время эфира "Сніданку з 1+1".

"У нас в будущем новая песня. Снимали клип, поэтому ждите премьеру. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос", — отметил музыкант.

Напомним, Сергей Жадан первым в истории получил немецкую Премию Свободы в апреле 2022 года.

Также Фокус писал о первых слухах относительно вероятного романа украинских знаменитостей.