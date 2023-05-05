На фоне слухов о романе с Кристиной Соловий: Сергей Жадан подал на развод (фото)

Накануне писателю активно начали приписывать роман с 30-летней певицей, поскольку они были замечены на свидании.

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48-летний украинский писатель и музыкант Сергей Жадан разводится после 14 лет брака. Об этом стало известно из списка дел Лычаковского районного суда Львова.

24 апреля 2023 года зарегистрировано исковое заявление №2/463/1169/23 о расторжении брака. Истцом стал 48-летний писатель, а ответчиком его вторая жена Куницына Ирина Владимировна.

Сергей Жадан и Ирина Куницына поженились в 2009 году в Харькове. Пара воспитывает 10-летнюю дочь Марию.

Сергей Жадан разводится после 14 лет брака

Вторая законная супруга поэта не является публичным лицом. Раньше она работала в издательстве "Фолио", где супруги и познакомились. С 2017 года Ирина возглавляет "Благотворительный фонд Сергея Жадана".

Сергей Жадан с женой и дочерью

До брака с Ириной Куницыной Сергей Жадан был женат на режиссере харьковского театра "Арабески" Светлане Олешко. От их брака подрастает сын Иван.

Официально свой второй развод писатель пока не комментировал.

Вероятный роман с Кристиной Соловий

Через несколько дней после подачи заявления о разводе Сергея Жадана заметили на свидании с 30-летней певицей Кристиной Соловий. Певица Артиллерия сняла пару, когда они прогуливались по парку, держась за ручки.

"Прятались в кустах и случайно застали такие драмы, скандалы, интриги шоу-биза. Но не делайте как я и не снимайте Жадана из-за кустов, потому что это ну очень некультурно и точно совсем не по-дружески", — отметила девушка.

После обнародования фото в Сети начались активные обсуждения вероятной измены музыканта, ведь о разводе он не сообщал. Впоследствии темой недовольства стала 18-летняя разница в возрасте между ними.

Впрочем, официально писатель и певица не комментировали слухи в Сети.

Сергей Жадан и Кристина Соловий

За несколько месяцев до этого украинские знаменитости снялись в клипе Соловий, в котором они страстно целовались.

Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы

Напомним, Сергей Жадан впервые в истории получил Премию Свободы.