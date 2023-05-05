На фоні чуток про роман з Христиною Соловій: Сергій Жадан подав на розлучення (фото)

Напередодні письменнику активно почали приписувати роман з 30-річною співачкою, оскільки їх помітили на побаченні.

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48-річний український письменник та музикант Сергій Жадан розлучається після 14 років шлюбу. Про це стало відомо зі списку справ Личаківського районного суду міста Львів.

24 квітня 2023 зареєстроване позовне провадження №2/463/1169/23 про розірвання шлюбу. Позивачем став 48-річний письменник, а відповідачем його друга дружина Куніцина Ірина Володимирівна.

Сергій Жадан та Ірина Куніцина одружилися у 2009 році у Харкові. Пара виховує 10-річну доньку Марію.

Сергій Жадан розлучається після 14 років шлюбу

Друга законна дружина поета не є публічною особою. Раніше вона працювала у видавництві "Фоліо", де подружжя і познайомилось. З 2017 року Ірина очолює "Благодійний фонд Сергія Жадана".

Сергій Жадан з дружиною та донькою

До шлюбу з Іриною Куніциною Сергій Жадан був одружений з режисеркою харківського театру "Арабески" Світланою Олешко. Від їхнього шлюбу підростає син Іван.

Офіційно своє друге розлучення письменник не коментував.

Ймовірний роман з Христиною Соловій

За кілька днів після подання заяви про розлучення Сергія Жадана помітили на побаченні з 30-річною співачкою Христиною Соловій. Співачка Артилерія зняла пару, коли вони прогулювалися парком, тримаючись за ручки.

"Ховалися у кущах і випадково застали отакі драми, скандали, інтриги шоу-бізу. Але не робіть як я і не знімайте Жадана з-за кущів, бо це ну дуже некультурно і точно зовсім не по-дружньому", — зазначила дівчина.

Після оприлюднення фото в мережі почалися активні обговорення ймовірної зради музиканта, адже про розлучення він не повідомляв. Згодом темою для невдоволення стала 18-річна різниця у віці між ними.

Втім, офіційно письменник та співачка не коментували чутки в мережі.

Сергій Жадан та Христина Соловій

За кілька місяців до цього українські знаменитості знялися в кліпі Соловій, у якому вони пристрасно цілувалися.

Сергій Жадан та Христина Соловій у кліпі співачки

Нагадаємо, Сергій Жадан уперше в історії отримав Премію Свободи.