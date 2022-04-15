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Сергій Жадан першим в історії отримав Премію Свободи

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Сергій Жадан, Сергій Жадан отримав премію свободи, письменник Сергій Жадан
Фото: Соцмережі | Сергій Жадан

Раніше письменника номінували на здобуття Нобелівської премії.

Український письменник Сергій Жадан став лауреатом німецької Премії Свободи. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера — легендарного видавця Франкфуртер альгемайне цайтунг. Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України — для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою", — зазначив Жадан, додавши, що всі отримані з премії гроші (а це 10 тисяч швейцарських франків) віддасть на потреби волонтерів України.

Сергій Жадан отримав Премію Свободи

"Куплю кілька бусів для хороших людей", — написав 47-річний український письменник.

Відомо, що Премію Свободи отримують особистості, які прагнуть просвітленої свідомості та свободи творчості. А сама церемонія нагородження пройде восени в Цюриху.

Нагадаємо, Сергій Жадан, перебуваючи у Харкові, потрапив під ворожий обстріл. Проте ніхто з його команди не постраждав.

Також Фокус писав про харківського кота Степана, якого номінували на престижну блогерську премію.