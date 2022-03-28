Сергій Жадан потрапив під обстріл у Харкові

За словами письменника, усі живі та здорові.

Український письменник та громадський діяч Сергій Жадан потрапив під ворожий обстріл у Харкові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи. Ракети, скоріше за все", — розповів Сергій, додавши, що чоловіки на вулиці навіть не звернули уваги на небезпеку, а продовжили попивати пиво. Також Жадан побажав українцям берегти себе.

[ + – ] Сергій Жадан потрапив під ворожий обстріл у Харкові

Як відомо, до Харкова 47-річний письменник разом з волонтерами приїхав з гуманітарною допомогою. Зокрема, привіз медичні препарати, серед яких інсулін.

[ + – ] З початку війни Сергій Жадан допомагає людям у Харкові Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

"Всім доброго ранку з українського Харкова. Накупили машину ніштяків для наших пацанів. Міша махає чеком, але на нього ніхто не звертає уваги (на чек у сенсі). У Харкові сонячно й весняно. Над містом майорять наші прапори", — зазначив діяч вранці 28 березня у своїх соцмережах.

Раніше Фокус писав про те, що фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під обстріл у Києві. Музикант відбувся пораненнями обличчя.

Нагадаємо, гурт "Жадан і собаки", фронтменом якого є Сергій Жадан, видалив політичну пісню про Президента України Володимира Зеленського, аби не створювати собі ворогів у межах країни, що воює.