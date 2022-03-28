По словам писателя, все живы и здоровы.

Украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан попал под обстрел в Харькове. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Немножко попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода. Ракеты, скорее всего", — рассказал Сергей, добавив, что мужчины на улице даже не обратили внимания на опасность, а продолжили попивать пиво. Также Жадан пожелал украинцам беречь себя.

[ + – ] Сергей Жадан попал во вражеский обстрел в Харькове

Как известно, в Харьков 47-летний писатель вместе с волонтерами приехал с гуманитарной помощью. В частности, они привезли медицинские препараты, среди которых инсулин.

[ + – ] С начала войны Сергей Жадан помогает людям в Харькове Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

"Всем доброе утро из украинского Харькова. Накупили машину ништяков для наших пацанов. Миша машет чеком, но на него никто не обращает внимания (на чек в смысле). В Харькове солнечно и весенне. Над городом развеваются наши флаги", — отметил деятель утром 28 марта в своих соцсетях.

Ранее Фокус писал о том, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел в Киеве. Музыкант отделался ранениями лица.

Напомним, группа "Жадан и собаки", фронтменом которой является Сергей Жадан, удалила политическую песню о Президенте Украины Владимире Зеленском, чтобы не создавать себе врагов в пределах воюющей страны.