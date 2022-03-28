Сергей Жадан попал под обстрел в Харькове
По словам писателя, все живы и здоровы.
Украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан попал под обстрел в Харькове. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Немножко попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода. Ракеты, скорее всего", — рассказал Сергей, добавив, что мужчины на улице даже не обратили внимания на опасность, а продолжили попивать пиво. Также Жадан пожелал украинцам беречь себя.
Как известно, в Харьков 47-летний писатель вместе с волонтерами приехал с гуманитарной помощью. В частности, они привезли медицинские препараты, среди которых инсулин.
"Всем доброе утро из украинского Харькова. Накупили машину ништяков для наших пацанов. Миша машет чеком, но на него никто не обращает внимания (на чек в смысле). В Харькове солнечно и весенне. Над городом развеваются наши флаги", — отметил деятель утром 28 марта в своих соцсетях.
Ранее Фокус писал о том, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел в Киеве. Музыкант отделался ранениями лица.
Напомним, группа "Жадан и собаки", фронтменом которой является Сергей Жадан, удалила политическую песню о Президенте Украины Владимире Зеленском, чтобы не создавать себе врагов в пределах воюющей страны.