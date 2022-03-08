"Работаем на победу". Группа "Жадан и Собаки" удалила политическую песню "Вова"

Удалив композицию с оттенком политической сатиры музыканты решили выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Украинская группа "Жадан и Собаки", фронтменом которой является писатель Сергей Жадан, объявили об удалении из Youtube политической песни "Вова". Об этом проинформировала пресс-служба коллектива в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Удаление песни из Youtube-канала песни "Вова" в рок-группе "Жадан и Собаки" объяснили тем, что музыканты выражают поддержку Владимиру Зеленскому в условиях полномасштабного вторжения армии РФ.

"Работаем на победу. О следующих выборах поговорим позже", — говорится в сообщении пресс-службы украинского коллектива.

[ + – ] Группа "Жадан и Собаки" попрощались с песней "Вова"

Песня "Вова" группы "Жадан и Собаки" была представлена осенью 2020 года. В интервью изданию "Новое время" фронтмен группы Сергей Жадан рассказывал, что композиция была написана годом ранее, а презентация состоялась, когда в Украине стартовала очередная предвыборная кампания.

"Песня построена таким образом, что в ней есть монолог виртуального Вовы, который исполняет роль главы общества, мессии, который ведет куда-то людей, и хор людей, которые ему отвечают унынием, скепсисом и проклятиями… У нас впереди выборы, и хорошо бы немного думать, что ты хочешь от человека, за которого голосуешь. Чего можно от него ожидать, а чего абсолютно не стоит. Есть здесь такая актуальная составляющая — утром — в газете, а вечером — в куплете. Но эту песню можно послушать и после выборов", — объяснял писатель Сергей Жадан смысл песни "Вова".

Музыканты также предупреждали, что в композиции, в которой есть политическая сатира и фраза "Вова купує квиток до Ростова, а нині Вова пензлює до Ростова!", "все совпадения в именах, фамилиях и геолокации — случайны".

Напомним, весной 2021 года писатель Сергей Жадан разразился гневной тирадой в адрес властей из-за отмены концерта группы "Жадан и Собаки". Фронтмен коллектива утверждал, что чиновники "не дают им жить", прикрываясь карантинными ограничениями.

Также сообщалось, что российский адвокат Илья Новиков, который сейчас защищает обвиняемого в госизмене Петра Порошенко, выкупил за 10 тысяч гривен старые кеды писателя Сергея Жадана. Вырученные средства пошли на нужды медицинской службы "Добровольческого украинского корпуса".