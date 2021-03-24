"Эта власть не дает нам жить", - Жадан разразился гневной тирадой из-за отмены концерта в Харькове

Представители МВД в последний момент решили предупредить исполнителей, что если те начнут выступать, то их концерт "снимут".

Вечером 24 марта в харьковском арт-клубе "Корова" должен был состояться концерт группы "Жадан и Собаки", хедлайнером которой является Сергей Жадан. Однако в последний момент из-за карантинных ограничений представители МВД запретили им выступать, из-за чего Жадан разразился гневной тирадой в адрес представителей власти.

Соответствующие видео опубликовали Telegram-каналы "Труха" и "ХХ".

"Если мы начнем концерт — его сразу же снимут. И, соответственно, владельцы заведения будут нести ответственность", — заявил Жадан со сцены.

Он отметил, что владельцы клуба — их друзья, и артистам не хотелось бы их подставлять.

"Эта власть не дает нам жить. Для них самая большая проблема — это то, что мы здесь собрались сыграть рок-концерт. То, что работает их е**чий "Эпицентр" их не волнует. То, что работают их бизнесы их не волнует. То, что они решают наши проблемы за нас счет, их не волнует. То, что они прос**ли вакцинацию — их не волнует. То, что система здравоохранения прос**на, то, что год этим никто не занимался — их не волнует. Забрали деньги из культуры в прошлом году и за счет нее решают свои проблемы — им пофигу, им нас**ть на вас, вы — не их электорат, вы не их избиратели. Этой власти на вас нас**ть", — заявил Жадан со сцены.

Исполнитель подчеркнул, что билеты продавались заранее, а Харьков находится не в "красной" зоне.

"Но вот так вот случилось. У нас концерта сейчас не будет. Все приветствия — сотрудникам Министерства внутренних дел, которые здесь у нас присутствуют. Мы просто хотим честно делать свою работу. Мы обязательно сыграем этот концерт в этом же заведении. Я надеюсь мы с вами увидимся в следующий раз и что милые, прекрасные сотрудники МВД в следующий раз придут с вами послэмиться. И тогда вы им скажете все, что вы о них думаете", — сказал Жадан.

Об этом на странице концерта в Facebook исполнители извинились за несостоявшийся концерт и отметили, что дату нового выступления сообщат позже.

[ + – ] Жадану запретили выступить с концертом в Харькове

Напомним, в феврале 2021 года в "Телебаченні Торонто" заявили, что на их сценариста и соведущего Влада Капицу напал депутат Киевсовета от "Голоса" Константин Богатов. Позже в партии извинились за действия их представителя, а самого Богатова лишили мандата.