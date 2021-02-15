Избиение сценариста "Телебачення Торонто": в "Голосе" извинилась за действия депутата

В партии заявили, что действия депутата были недопустимыми и принесли извинения Владу Капице.

Партия "Голос" назвала "недопустимым" поведение депутата Константина Богатова, который избил стендапера, сценариста "Телебачення Торонто" Влада Капицу. Соответствующее заявление партия опубликовала на странице в Facebook.

"Считаем инцидент, который произошел в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля позорным. Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта", — заявили в партии.

"Голос" назвала поведение Богатова "несовместимым с ценностями партии".

В политсиле пообещали дать "надлежащую оценку" поведению Богатова во время ближайшего собрания фракции в Киевсовете и собрании киевской городской территориальной организации партии.

Напомним, на сценариста и соведущего "Телебачення Торонто" Влада Капицу напал депутат Киевсовета Константин Богатов. Он якобы слушал комика, который выступал перед Владом, когда выступающий начал использовать нецензурную лексику. Это не понравилось депутату и он отправился выяснять отношения. Капица решил уладить сложившуюся ситуацию и начал снимать поведение депутата, который решил не допустить звучания матов, на камеру.