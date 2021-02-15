В "Телебаченні Торонто" заявили, что на их сценариста напал депутат Киевсовета

В коллективе говорят, что после нападения Константина Богатова на сценариста Влада Капицы у сценариста остался синяк и сломанные очки.

На сценариста и соведущего "Телебачення Торонто" Влада Капицу напал депутат Киевсовета Константин Богатов. Об этом говорится в публикации студии в Instagram от 15 февраля.

Коллеги Капицы отметили, что это произошло 14 февраля в Киеве во время первого выступления Влада в рамках нового стендап-тура.

Богатов якобы слушал комика, который выступал перед Владом, когда выступающий начал использовать нецензурную лексику. Это не понравилось депутату и он отправился выяснять отношения. Капица решил уладить сложившуюся ситуацию и начал снимать поведение депутата, который решил не допустить звучания матов, на камеру.

[ + – ]

"После этого Богатов ударил Алада по лицу, зацепив телефон, которым тот снимал его. Далее Влад описывает ситуацию так: "Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохранилась. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально случилось за секунд 20. От стремительности эскалации конфликта я при***л, конечно. Стоит напротив меня озверевшее тело. Крикнул "помогите", чтобы не бить его. Совпали люди. Еще побыковал, попрыгал к нам, и начал затирать то о культуре и доказывать нам, что мир не такой как должно быть, а он знает, как должно быть".

Другие зрители, которые стали свидетелями конфликта, вызвали полицию. Копы якобы рекомендовали Богатову покинуть помещение.

В "Телебаченні Торонто" отметили, что позже столичный депутат попросил прощения у Влада Капицы. У последнего остался синяк и были сломаны очки.

Ранее в сети появилось видео нападения на журналиста после митинга под телеканалом НАШ.

Напомним, в январе журналиста Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян залили из огнетушителя и забросали яйцами.

Коцаба был задержан по подозрению в госизмене еще в феврале 2015 года, после того, как распространил призывы саботировать проходившую тогда в Украине мобилизацию. По данным суда, Коцаба мог работать в Украине по заказу российского телеканала "НТВ". Нападение на Коцабу произошло непосредственно под зданием суда в Коломые.