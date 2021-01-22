Журналиста Коцабу и его адвоката Монтян залили из огнетушителя и забросали яйцами (видео)

Нападение произошло прямо под зданием суда. Сами пострадавшие обвинили в атаке членов "Правого сектора".

На журналиста Руслана Коцабу, обвиняемого по статье 111 Уголовного Кодекса Украины ("государственная измена"), непосредственно под зданием суда в Коломые напали националисты. Как сообщило издание "Страна", журналист обвинил в нападении праворадикальную организацию "Правый сектор".

"Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из провальных неонацистских группировок, которые напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян", – заявил Коцаба в комментарии изданию. Отметим, что вместе с подсудимым прибыла и его защитница – Татьяна Монтян, которая также попала "под раздачу" вместе со своим подзащитным.

По словам Коцабы, атака происходила в присутствии бездействовавших правоохранителей: "Они забрызгали нас из порошкового огнетушителя и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца. Полиция на это никак не реагировала". В то же время, как отметил подсудимый, полиция смогла обеспечить "отступление" для него и Монтян уже после заседания.

Как видно на кадрах, публикуемых изданием "PavlovskyNEWS", нападение сопровождалось воплями, оскорблениями и прямыми угрозами к прибывшим на суд Коцабе и Монтян. На видео полиция попыталась помешать и схватить нападавшего, однако праворадикалы стали толпой отбивать своего активиста.

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По словам Коцабы, после заседания суда "агрессивных молодчиков" под зданием было гораздо больше, нежели до него: "Благодарен полиции, что организовали коридор и вывели нас. Когда мы выходили они повторно начали бросать в нас яйцами, пытались спустить колеса в нашем автомобиле".

Журналист добавил, что за рулем автомобиля, который их "эвакуировал" сидела его 76-летняя мать: "На которую они также напали. Но благодаря сотрудникам полиции, которые оттеснили нападавших, нам все же удалось покинуть территорию суда".

Информацию о нападении подтвердил Telegram-канал "PavlovskyNEWS": "Под крики "Нет сепаратизму в Коломые" и "Слава Украине" местные националисты задули из огнетушителя журналиста Руслана Коцабу, который приехал на суд со своим адвокатом Татьяной Монтян".

"Заседание проходило по делу шестилетней давности, где Коцабу обвиняют в госизмене", – отметил журналист канала. Сам же Коцаба так высказался о деле, на рассмотрение которого он прибыл в суд: "Очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня".

Напомним, журналист Коцаба задержан по подозрению в госизмене еще в феврале 2015 года, после того, как распространил призывы саботировать проходившую тогда в Украине мобилизацию. По данным суда, Коцаба мог работать в Украине по заказу российского телеканала "НТВ".