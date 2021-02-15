В сети появилось видео нападения на журналиста после митинга под телеканалом НАШ

Мужчина в черной маске хлопает Сергея Шевчука по плечу, а когда тот поворачивается к нему – бьет журналиста кулаком по лицу и убегает.

Обнародовано видео, снятое камерами наблюдения киевского метро, на котором запечатлен момент нападения на журналиста "Правового контроля" Сергея Шевчука. Нападение произошло в четверг, 4-го февраля, после митинга праворадикалов под телеканалом "Наш".

"Видео подтверждает слова Шевчука о том, что националист Кирилл Бабенцов нанес удар сзади, когда журналист только ступил на эскалатор, ведущий к выходу на улицу со станции "Льва Толстого", – сообщил в понедельник, 15 февраля Telegram-канал "Pavlovsky News", опубликовав ролик.

На записи можно разглядеть, как мужчина в черной маске хлопает Шевчука по плечу, а когда тот поворачивается к нему – бьет журналиста кулаком по лицу и убегает. Шевчук поднимает выпавший из рук телефон и устремляется за нападавшим.

"В эти минуты Шевчук общается вместе со своим адвокатом с полицией, чтобы узнать, как продвигается расследование по факту нападения", – сообщается в публикации "Pavlovsky".

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Напомним, мы уже писали об этом инциденте. Тогда Шевчук смог догнать своего обидчика: полиция задержала его вместе с нападавшим на станции "Дворец спорта". Вслед за тем их отвели к комнате допроса, однако, как по заявлениям полицейских, нападавший "вышел позвонить" и сбежал, оставив на месте рюкзак.

Позже за этим рюкзаком вернулся член ультраправой организации "С14" Сергей Бондарь, заявив, что рюкзак принадлежит ему. По информации PavlovskyNews, Бондарь также работает в т.н. "Муниципальной варте", которую финансируют из столичного бюджета.

Отметим, по данным международной правозащитной организации "Human Rights Watch", члены организации "С14" открыто выражают неонацистские взгляды. В частности, участники группировки известны тем, что сожгли поселение ромов на Лысой горе в Киеве. Ранее, госдеп США обнародовал отчет о правах человека в Украине, в котором организация С14 была названа "группой ненависти".