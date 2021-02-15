У мережі з'явилося відео нападу на журналіста після мітингу під телеканалом НАШ

Чоловік у чорній масці плескає Сергія Шевчука по плечу, а коли той повертається до нього — б'є журналіста кулаком по обличчю і тікає.

Оприлюднене відео, зняте камерами спостереження київського метро, на якому відображено момент нападу на журналіста "Правового контролю" Сергія Шевчука. Напад стався в четвер, 4-го лютого, після мітингу праворадикалів під телеканалом "Наш".

"Відео підтверджує слова Шевчука про те, що націоналіст Кирило Бабенцов завдав удар ззаду, коли журналіст тільки ступив на ескалатор, що вів до виходу на вулицю зі станції "Льва Толстого", — повідомив у понеділок, 15 лютого Telegram-канал "Pavlovsky News", опублікувавши ролик.

На записі можна розгледіти, як чоловік у чорній масці плескає Шевчука по плечу, а коли той повертається до нього — бʼє журналіста кулаком по обличчю і тікає. Шевчук піднімає телефон, який випав із рук, і прямує за нападником.

"У ці хвилини Шевчук спілкується разом зі своїм адвокатом із поліцією, щоб дізнатися, як просувається розслідування за фактом нападу", — повідомляється в публікації "Pavlovsky".

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Нагадаємо, ми вже писали про цей інцидент. Тоді Шевчук зміг наздогнати свого кривдника: поліція затримала його разом із нападником на станції "Палац спорту". Потім їх відвели до кімнати допиту, однак, за заявами поліцейських, нападник "вийшов зателефонувати" і втік, залишивши на місці рюкзак.

Пізніше за цим рюкзаком повернувся член ультраправої організації "С14" Сергій Бондар, заявивши, що рюкзак належить йому. За інформацією PavlovskyNews, Бондар також працює у т. зв. "Муніципальній варті", яку фінансують зі столичного бюджету.

Зазначимо, за даними міжнародної правозахисної організації "Human Rights Watch", члени організації "С14" відкрито висловлюють неонацистські погляди. Зокрема, учасники угруповання відомі тим, що спалили поселення ромів на Лисій горі в Києві. Раніше, держдеп США оприлюднив звіт про права людини в Україні, в якому організація С14 була названа "групою ненависті".