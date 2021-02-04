После акции под каналом "Наш" неизвестный напал на журналиста "Правового контроля" (видео)

Полиция задержала обоих мужчин, однако нападавший сбежал из комнаты допроса, оставив там рюкзак. Позже за рюкзаком вернулся член С14 Сергей Бондарь.

Корреспондент издания "Правовой контроль" Сергей Шевчук рассказал на своей странице в Facebook, что после акции под офисом телеканала "Наш", которая состоялась 4 февраля, на него напал неизвестный. Инцидент произошел в столичном метрополитене.

По словам пострадавшего журналиста, первый удар ему нанесли сзади, когда тот только ступил на эскалатор, ведущий к выходу на улицу со станции "Льва Толстого". Шевчук бросился в погоню за нападавшим и встретился с ним в переходе на станции "Дворец спорта". Нападавший продолжил "распускать руки", что журналист заснял на видео.

Правоохранители задержали обоих, и журналиста и нападавшего. Их отвели к комнате допроса, однако, как заявили полицейские, нападавший "вышел позвонить" и сбежал, оставив на месте рюкзак.

Позже за рюкзаком вернулся член С14 Сергей Бондарь. Он заявил, что рюкзак принадлежит ему. По информации PavlovskyNews, Бондарь также работает в "Муниципальной варте", которую финансируют из столичного бюджета.

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Отметим, Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что члены организации С14 открыто выражали неонацистские взгляды. Члены С14 известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Государственный департамент США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в Украине в 2018 году, в котором организация С14 названа "группой ненависти".

А "Детектор медиа" сообщал, что издание "Правовой контроль", в котором работает пострадавший от нападения Шевчук, связан с пророссийским блогером Анатолием Шарием.

Во время акции под зданием телеканала "Наш" между представителями С14 и сотрудниками телеканала произошла перепалка.

В этот же день сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили непосредственно в прямом эфире. На него совершили нападение, когда тот готовился к выходу на связь со студией, а сам инцидент произошел непосредственно под зданием Шевченковского управления столичной полиции.

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена. В Минкультуры также заявляют о планах обратиться в YouTube, чтобы трансляцию прекратили и там.