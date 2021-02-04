Після акції під каналом "Наш" невідомий напав на журналіста "Правового контролю" (відео)
Поліція затримала обох чоловіків, однак нападник втік з кімнати допиту, залишивши там рюкзак. Пізніше за рюкзаком повернувся член С14 Сергій Бондар.
Кореспондент видання "Правовий контроль" Сергій Шевчук розповів на своїй сторінці у Facebook, що після акції під офісом телеканалу "Наш", яка відбулася 4 лютого, на нього напав невідомий. Інцидент стався в столичному метрополітені.
За словами постраждалого журналіста, перший удар йому завдали ззаду, коли той тільки ступив на ескалатор, що вів до виходу на вулицю зі станції "Льва Толстого". Шевчук кинувся в погоню за нападникам і зустрівся з ним у переході на станції "Палац спорту". Нападник продовжив "розпускати руки", що журналіст зняв на відео.
Правоохоронці затримали обох: і журналіста, і нападника. Їх відвели до кімнати допиту, проте, як заявили поліцейські, нападник "вийшов зателефонувати" і втік, залишивши на місці рюкзак.
Пізніше за рюкзаком повернувся член С14 Сергій Бондар. Він заявив, що рюкзак належить йому. За інформацією PavlovskyNews, Бондар також працює в "Муніципальній варті", яку фінансують зі столичного бюджету.
Зазначимо, що Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що члени організації С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди. Члени С14 відомі, зокрема, тим, що спалили табір ромів на Лисій горі в Києві. Державний департамент США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні у 2018 році, у якому організація С14 названа "групою ненависті".
А "Детектор медіа" повідомляв , що видання "Правовий контроль", у якому працює потерпілий від нападу Шевчук, пов'язаний з проросійським блогером Анатолієм Шарієм.
Під час акції під будівлею телеканалу "Наш" між представниками С14 і співробітниками телеканалу сталася перепалка.
У цей же день співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією, а сам інцидент стався безпосередньо під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.
Нагадаємо: Зеленський ввів санкції проти пулу каналів Козака і його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їхня трансляція вже припинена. У Мінкультури також заявляють про плани звернутися в YouTube, щоб трансляцію припинили і там.