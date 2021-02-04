Після акції під каналом "Наш" невідомий напав на журналіста "Правового контролю" (відео)

Поліція затримала обох чоловіків, однак нападник втік з кімнати допиту, залишивши там рюкзак. Пізніше за рюкзаком повернувся член С14 Сергій Бондар.

Кореспондент видання "Правовий контроль" Сергій Шевчук розповів на своїй сторінці у Facebook, що після акції під офісом телеканалу "Наш", яка відбулася 4 лютого, на нього напав невідомий. Інцидент стався в столичному метрополітені.

За словами постраждалого журналіста, перший удар йому завдали ззаду, коли той тільки ступив на ескалатор, що вів до виходу на вулицю зі станції "Льва Толстого". Шевчук кинувся в погоню за нападникам і зустрівся з ним у переході на станції "Палац спорту". Нападник продовжив "розпускати руки", що журналіст зняв на відео.

Правоохоронці затримали обох: і журналіста, і нападника. Їх відвели до кімнати допиту, проте, як заявили поліцейські, нападник "вийшов зателефонувати" і втік, залишивши на місці рюкзак.

Пізніше за рюкзаком повернувся член С14 Сергій Бондар. Він заявив, що рюкзак належить йому. За інформацією PavlovskyNews, Бондар також працює в "Муніципальній варті", яку фінансують зі столичного бюджету.

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Зазначимо, що Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що члени організації С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди. Члени С14 відомі, зокрема, тим, що спалили табір ромів на Лисій горі в Києві. Державний департамент США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні у 2018 році, у якому організація С14 названа "групою ненависті".

А "Детектор медіа" повідомляв , що видання "Правовий контроль", у якому працює потерпілий від нападу Шевчук, пов'язаний з проросійським блогером Анатолієм Шарієм.

Під час акції під будівлею телеканалу "Наш" між представниками С14 і співробітниками телеканалу сталася перепалка.

У цей же день співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією, а сам інцидент стався безпосередньо під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.

Нагадаємо: Зеленський ввів санкції проти пулу каналів Козака і його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їхня трансляція вже припинена. У Мінкультури також заявляють про плани звернутися в YouTube, щоб трансляцію припинили і там.