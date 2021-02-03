В "СН" допустили, что СНБО заблокирует каналы правой руки Медведчука и в YouTube

По словам Вениславского, это произойдет, если будет доказано, что действия каналов запрещены законом "О борьбе с терроризмом".

Совет национальной безопасности и обороны Украины может принять решение о блокировке различных интернет-ресурсов, включая YouTube, если будет доказано, что "их деятельность направлена на те цели, которые запрещены законом "О борьбе с терроризмом". Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил изданию "Vesti" нардеп и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

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"Конечно, с точки зрения юридической Совет национальной безопасности и обороны Украины может в том числе наложить санкции на те информационные каналы, которые используют сеть YouTube", – заявил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, могут ли заблокировать вещание телеканалов Тараса Козака ("NewsOne", "112 Украина" и "Zik"), которого связывают с Виктором Медведчуком, в YouTube.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. При этом в YouTube вещание продолжается.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.