У "СН" допустили, що РНБО заблокує канали правої руки Медведчука і в YouTube

За словами Веніславського, це станеться, якщо буде доведено, що дії каналів заборонені законом "Про боротьбу з тероризмом".

Рада національної безпеки та оборони України може ухвалити рішення про блокування різних інтернет-ресурсів, включаючи YouTube, якщо буде доведено, що "їхня діяльність спрямована на ті цілі, які заборонені законом "Про боротьбу з тероризмом". Про це в кулуарах Верховної Ради заявив виданню "Vesti" нардеп і представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.

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"Звичайно, з точки зору юридичної Рада національної безпеки та оборони України може в тому числі накласти санкції на ті інформаційні канали, які використовують мережу YouTube", — заявив депутат у відповідь на запитання журналіста про те, чи можуть заблокувати мовлення телеканалів Тараса Козака ( "NewsOne", "112 Україна" і "Zik"), якого пов'язують з Віктором Медведчуком, у YouTube.

Нагадаємо: Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено. При цьому в YouTube трансляція триває.

За даними ЗМІ, засідання РНБО, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що постачання по схемі вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності і ухвалювалося дуже швидко.