Под зданием телеканала НАШ произошла стычка националистов и полиции (видео)

Полиция провела задержания и применила слезоточивый газ. Предшествовала этому перепалка между лидером С14 Евгением Карасем и телеведущим Максимом Назаровым

Около здания телеканала НАШ произошла потасовка между националистами и представителями полиции. Об этом сообщает Страна.

Полиция провела задержания и применила слезоточивый газ.

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Сообщается, что представители C14 приехали блокировать деятельность телеканала.

PavlovskyNews сообщает, что произошла перепалка между лидером C14 Евгением Карасем и ведущим телеканала Максимом Назаровым.

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Напомним, активисты "Национального корпуса" пикетировали здание канала Козака-Медведчука ZIK, который попал под санкции.

Возле входа здания активисты проводили акцию в поддержку блокировки канала. Сотрудники Нацгвардии попытались препятствовать обклеиванию входных дверей и рекламных бордов возле здания. Но активистам удалось расклеить часть своих наклеек.

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена. В Минкультуры также заявляют о планах обратиться в YouTube, чтобы трансляцию прекратили и там.

Ранее активисты "Нацкорпуса" уже приходили к зданию NewsOne, которое также обклеили наклейками. Также сообщалось, что под Харьковом активисты блокировали автобус с "Патриотами за жизнь", которые ехали в Киев.