Под Харьковом Нацкорпус блокировал "Патриотов за жизнь", которые ехали в Киев для протестов

Националисты задержали и развернули обратно в Харьков автобус, который направлялся на протесты против закрытия телеканалов.

На блок-посту в Песочине, что недалеко от Харькова, активисты "Национального корпуса" остановили автобус, который якобы следовал в Киев для участия в протестах против закрытия телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщает "Нацкорпус" в Телеграм-канале.

По словам активистов, они заблокировали автобус с титушками от организации "Патриоты за жизнь".

"Мы провели профилактическую беседу с титушками, объяснили, что оно того не стоит и "Патриоты за жизнь" вернулись домой. Сегодня им не удалось заработать 200 гривен, за которые они готовы дестабилизировать ситуацию и продать страну", — идется в сообщении.

В "Нацкорпусе" отметают, что они поддерживают санкции СНБО, поэтому будут и дальше следить за развитием событий.

Как видно в опубликованном видео, в автобусе было в районе 20-30 человек. Активисты "Нацкорпуса" вызвали полицию. По итогу всех событий, автобус развернули обратно в Харьков. Представители "Патриоты за жизнь" говорили, что они едут в Киев, чтобы продемонстрировать свое несогласие с решением Совета национальной безопасности и обороны.

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Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.