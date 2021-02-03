Під Харковом Нацкорпус блокував "Патріотів за життя", які їхали до Києва для протестів

Націоналісти затримали і розвернули назад до Харкова автобус, який прямував на протести проти закриття телеканалів.

На блок-посту в Пісочині, що недалеко від Харкова, активісти "Національного корпусу" зупинили автобус, який нібито прямував до Києва для участі в протестах проти закриття телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK. Про це повідомляє "Нацкорпус" у телеграм-каналі.

За словами активістів, вони заблокували автобус із тітушками від організації "Патріоти за життя".

"Ми провели профілактичну бесіду з тітушками, пояснили, що воно того не варте і "Патріоти за життя" повернулися додому. Сьогодні їм не вдалося заробити 200 гривень, за які вони готові дестабілізувати ситуацію та продати країну", — йдеться в повідомленні.

У "Нацкорпусі" зазначають, що вони підтримують санкції РНБОУ, тому будуть й далі стежити за розвитком подій.

Як видно в опублікованому відео, в автобусі було приблизно 20-30 осіб. Активісти "Нацкорпуса" викликали поліцію. За підсумком усіх подій, автобус розвернули назад до Харкова. Представники "Патріоти за життя" говорили, що вони їдуть до Києва, щоб продемонструвати свою незгоду з рішенням Ради національної безпеки та оборони.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про ухвалення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося блискавично.