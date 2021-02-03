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Украина Санкции Зеленского против соратника Медведчука и каналов 112, ZIK и NewsOne

"Национальный корпус" обклеил офис канала NewsOne наклейками с избитым "ватником"

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Фото: Вести-Украина | Праворадикалы пришли под офис "запрещенного" телеканала.

С десяток молодых людей в куртках "Нацкорпуса" устроили акцию под деловым центром "Лагода", в котором находится редакция канала.

Представители праворадикальной организации "Национальный корпус" пришли к офису телеканала NewsOne, о чем сообщил один из ведущих канала. "Мне наш коллега-журналист написал, что "Национальный корпус" пришел под NewsOne. Вот вам и добрый день!", – прозвучало в эфире NewsOne в среду, 3 февраля.

Присутствовавшие в студии сошлись на том, что это "обычное явление" для участников этой организации.

"Реакцию Зеленского мы знаем – ноль", – резюмировал репортер. Вероятно, речь идет о заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в котором тот сообщил, что телеканалы из орбиты Медведчука "использовались как инструменты пропаганды РФ".

Издание "Вести-Украина" опубликовало снимки с места происшествия. На кадрах видно, как с десяток молодых людей в куртках "Нацкорпуса" расклеивают на здании наклейки и заглядывают в окна, а также сквозь стеклянные двери офисного центра. На свеженапечатанных стикерах написано: "Закрыто решением СНБО", а также нарисован избитый "ватник" из популярного мэма.

Нацкорпус, акция, наклейки, NewsOne, националисты, канал
Нацкорпус, акция, наклейки, NewsOne, националисты, канал
Нацкорпус, акция, наклейки, NewsOne, националисты, канал
Нацкорпус, акция, наклейки, NewsOne, националисты, канал
Нацкорпус, акция, наклейки, NewsOne, националисты, канал
Нацкорпус, акция, наклейки, NewsOne, националисты, канал

Отметим, что это далеко не первая подобная активность представителей указанной организации. Так, в сентябре прошлого года активисты "Нацкорпуса" провели под офисами телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK акцию под названием "Разминируй украинское информпространство", а в июле 2019-го праворадикалы потребовали лишить NewsOne лицензии на вещание из-за анонсированного теми телемоста с телеканалом "Россия", который, впрочем, так и не состоялся.

Напомним, во вторник, 2 февраля, указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов из орбиты оппозиционного нардепа Тараса Козака, близкого к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Телеканалы отключили практически сразу же после публикации документа СНБО с подписью его главы. В настоящее время телеканалы "112-Украина", NewsOne и Zik продолжили трансляцию своих программ у себя на YouTube-каналах.