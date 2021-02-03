"Национальный корпус" обклеил офис канала NewsOne наклейками с избитым "ватником"

С десяток молодых людей в куртках "Нацкорпуса" устроили акцию под деловым центром "Лагода", в котором находится редакция канала.

Представители праворадикальной организации "Национальный корпус" пришли к офису телеканала NewsOne, о чем сообщил один из ведущих канала. "Мне наш коллега-журналист написал, что "Национальный корпус" пришел под NewsOne. Вот вам и добрый день!", – прозвучало в эфире NewsOne в среду, 3 февраля.

Присутствовавшие в студии сошлись на том, что это "обычное явление" для участников этой организации.

"Реакцию Зеленского мы знаем – ноль", – резюмировал репортер. Вероятно, речь идет о заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в котором тот сообщил, что телеканалы из орбиты Медведчука "использовались как инструменты пропаганды РФ".

Издание "Вести-Украина" опубликовало снимки с места происшествия. На кадрах видно, как с десяток молодых людей в куртках "Нацкорпуса" расклеивают на здании наклейки и заглядывают в окна, а также сквозь стеклянные двери офисного центра. На свеженапечатанных стикерах написано: "Закрыто решением СНБО", а также нарисован избитый "ватник" из популярного мэма.

Отметим, что это далеко не первая подобная активность представителей указанной организации. Так, в сентябре прошлого года активисты "Нацкорпуса" провели под офисами телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK акцию под названием "Разминируй украинское информпространство", а в июле 2019-го праворадикалы потребовали лишить NewsOne лицензии на вещание из-за анонсированного теми телемоста с телеканалом "Россия", который, впрочем, так и не состоялся.

Напомним, во вторник, 2 февраля, указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов из орбиты оппозиционного нардепа Тараса Козака, близкого к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Телеканалы отключили практически сразу же после публикации документа СНБО с подписью его главы. В настоящее время телеканалы "112-Украина", NewsOne и Zik продолжили трансляцию своих программ у себя на YouTube-каналах.