"Національний корпус" обклеїв офіс каналу NewsOne наклейками з побитим "ватником"

Десяток молодих людей у куртках "Нацкорпуса" влаштували акцію під діловим центром "Лагода", в якому знаходиться редакція каналу.

Представники праворадикальної організації "Національний корпус" прийшли до офісу телеканалу NewsOne, про що повідомив один із ведучих каналу. "Мені наш колега-журналіст написав, що "Національний корпус" прийшов під NewsOne. Ось вам і добрий день!", — прозвучало в ефірі NewsOne в середу, 3 лютого.

Присутні в студії зійшлися на тому, що це "звичайне явище" для учасників цієї організації.

"Реакцію Зеленського ми знаємо — нуль", — резюмував репортер. Ймовірно, йдеться про заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, в якому той повідомив, що телеканали з орбіти Медведчука "використовувалися як інструменти пропаганди РФ".

Видання "Вести-Украина" опублікувало знімки з місця події. На кадрах видно, як десяток молодих людей у куртках "Нацкорпуса" розклеюють на будівлі наклейки та заглядають у вікна, а також крізь скляні двері офісного центру. На свіжонадрукованих стікерах написано: "Закрито рішенням РНБОУ", а також зображений побитий "ватник" із популярного мема.

Зазначимо, що це далеко не перша схожа активність представників зазначеної організації. Так, у вересні минулого року активісти "Нацкорпуса" провели під офісами телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK акцію під назвою "Розмінуй український інформпростір", а в липні 2019 праворадикали зажадали позбавити NewsOne ліцензії на мовлення через анонсований ними телеміст із телеканалом "Росія", який, утім, так і не відбувся.

Нагадаємо, у вівторок, 2 лютого, указом президента Володимира Зеленського було заблоковано мовлення трьох телеканалів з орбіти опозиційного нардепа Тараса Козака, наближеного до голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Телеканали відключили практично відразу ж після публікації документа РНБОУ з підписом його голови. Наразі телеканали "112-Україна", NewsOne і Zik продовжили трансляцію своїх програм у себе на YouTube-каналах.