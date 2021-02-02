У Зеленского рассказали, почему ввели санкции против телеканалов 112, NewsOne и Zik

Советник главы ОП Подоляк заявил, что телеканалы из орбиты Медведчука "использовались как инструменты пропаганды РФ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу рассказал, что указ Владимира Зеленского о введении санкций против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов, среди которых — "112", "NewsOne" ("Ньюзван") и Zik ("Зик"), был "ожидаемым" и "очевидным".

"И вряд ли это решение вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", — заявил Подоляк.

Представитель Офиса президента отметил, что, по его мнению, попавшие под санкции телеканалы "уже не работают так, как должно быть с обычными телевизионными вещателями".

"Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно — имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Все это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО", — рассказал Подоляк Фокусу.

Подоляк добавил, что "санкции по телеканалам Медведчука" — это "совсем не про медиа и не про свободу слова".

"Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде. Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно "убивать" наши ценности", — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что, по его мнению, введение санкций против указанных телеканалов — это "закономерный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки государства".

Отметим, вечером 2 февраля 2021 года на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского, которым были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Козака и телеканалов из его орбиты, среди которых — "112", "NewsOne" ("Ньюзван") и Zik ("Зик").