У Зеленського розповіли, чому ввели санкції проти телеканалів 112, NewsOne та Zik

Радник глави ОП Подоляк заявив, що телеканали з орбіти Медведчука "використовувалися, як інструменти пропаганди РФ".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Фокусу розповів, що указ Володимира Зеленського щодо введення санкцій проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів, серед яких — "112", "NewsOne" ( "Ньюзван") і Zik ( "Зік"), був "очікуваним" й "очевидним".

"Й навряд чи це рішення викличе питання хоч у когось, хто аналізує реальну дезінформаційну активність РФ в нашому медійному просторі. Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне. Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні", — заявив Подоляк.

Представник Офісу президента зазначив, що, на його думку, телеканали, які потрапили під санкції, "вже не працюють так, як повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками".

"Тим більше, є досить вагомі докази стосовно дивних шляхів фінансування даної пропаганди. І додатково — є надзвичайно каламутна історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії. Все це заслуговує оцінки від держави — і така оцінка дана рішенням РНБО", — розповів Подоляк Фокусу.

Подоляк додав, що "санкції по телеканалам Медведчука" — це "зовсім не про медіа і не про свободу слова".

"Це тільки про ефективну протидію фейкам й чужорідній пропаганді. Це про те, що не робилося протягом усіх минулих років, коли даний медійний міхур тільки розростався. Коли при мовчазному потуранні, а іноді й за активного сприяння минулої влади, цей пропагандистський пул сформувався, зміцнів і став активно "вбивати" наші цінності ", — заявив Подоляк.

Він підкреслив, що, на його думку, введення санкцій проти зазначених телеканалів — це "закономірна відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки держави".

Зазначимо, увечері 2 лютого 2021 року на сайті Офісу президента з'явився указ Володимира Зеленського, яким були введені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і телеканалів з його орбіти, серед яких — "112", "NewsOne" ("Ньюзван") та Zik ("Зік").