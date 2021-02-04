"Поздравляю, вы закрыты", - активисты "Нацкорпуса" устроили акцию возле здания ZIK

С десяток участников "Национального корпуса" приняли участие в акции.

Активисты "Национального корпуса" пикетировали здание канала Козака-Медведчука ZIK, который попал под санкции. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Возле входа здания активисты проводили акцию в поддержку блокировки канала. Сотрудники Нацгвардии попытались препятствовать обклеиванию входных дверей и рекламных бордов возле здания. Но активистам удалось расклеить часть своих наклеек.

Активистов "Нацкорпуса" встретила журналистка ZIK, которая пыталась общаться с ними. Она пыталась узнать, зачем они обклеивают здание. Активисты сказали, что хотят поздравить телеканал со знаменательным событием.

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Как сообщается на телеграм-канале "Национального корпуса" акцию устраивают дабы проверить соблюдение санкций СНБО.

Акцию завершили участники взрывом нескольких хлопушек и выкриками "Слава Украине".

На наклейках написано "Не жаль", "Поздравляю, вы закрыты", и "Реванша не будет".

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена. В Минкультуры также заявляют о планах обратиться в YouTube, чтобы трансляцию прекратили и там.

Ранее активисты "Нацкорпуса" уже приходили к зданию NewsOne, которое также обклеили наклейками. Также сообщалось, что под Харьковом активисты блокировали автобус с "Патриотами за жизнь", которые ехали в Киев.

Сообщалось, что "Национальный корпус" также планирует акцию протеста возле телеканала "НАШ".