"Идут закрывать": националисты анонсировали акцию под офисом телеканала "Наш"

На телеканале предстоящий митинг назвали давлением на СМИ. Среди организаторов — "Правый сектор", "Сокил", "Основа будущего" и другие объединения.

В эфире телеканала "Наш" сообщили, что 4 февраля под их офисом планируется митинг националистических организаций под названием "Добьем гнид". Слоган акции — "Идем закрывать телеканал". Начало мероприятия запланировано на 13:00.

Телеведущие канала "Наш" назвали предстоящую акцию давлением на СМИ. Они отметили, что представители канала уже обратились в полицию.

"Нарежьте завтра бутербродов, пусть эти голодные покушают", — так отреагировал на известие о предстоящей акции владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев.

Мураев является лидером партии "Наши". В 2012 году его избрали в Верховную Раду от "Партии регионов".

Среди организаторов акции — "Правый сектор", "Сокил", "Основа будущего" и другие организации.

На сайте телеканала "Наш" указано, что их киевский офис находится по адресу ул. Жилянская, 101А.

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Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.