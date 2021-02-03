"Йдуть закривати": націоналісти анонсували акцію під офісом телеканалу "Наш"

На телеканалі майбутній мітинг назвали тиском на ЗМІ. Серед організаторів — "Правий сектор", "Сокіл", "Основа майбутнього" та інші об'єднання.

В ефірі телеканалу "Наш" повідомили, що 4 лютого під їх офісом планується мітинг націоналістичних організацій під назвою "Доб'ємо гнид". Слоган акції — "Йдемо закривати телеканал". Початок заходу заплановано на 13:00.

Телеведучі каналу "Наш" назвали майбутню акцію тиском на ЗМІ. Вони зазначили, що представники каналу вже звернулися до поліції.

"Наріжте завтра бутербродів, нехай ці голодні поїдять", — так відреагував на звістку про майбутню акцію власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв.

Мураєв є лідером партії "Наші". У 2012 році його обрали до Верховної Ради від "Партії регіонів".

Серед організаторів акції — "Правий сектор", "Сокіл", "Основа майбутнього" та інші організації.

На сайті телеканалу "Наш" зазначено, що їх київський офіс знаходиться за адресою вул. Жилянська, 101А.

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Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося у повній секретності і приймалося блискавично.