"Вітаю, ви зачинені", — активісти "Нацкорпусу" влаштували акцію біля будівлі ZIK

Майже десяток учасників "Національного корпусу" взяли участь в акції.

Активісти "Національного корпусу" пікетували будівлю каналу Козака-Медведчука ZIK, який потрапив під санкції. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Біля входу будівлі активісти проводили акцію на підтримку блокування каналу. Співробітники Нацгвардії спробували перешкоджати обклеюванню вхідних дверей і рекламних бордів біля будівлі. Але активістам вдалося розклеїти частину своїх наклейок.

Активістів "Нацкорпусу" зустріла журналістка ZIK, яка намагалася спілкуватися з ними. Вона намагалася дізнатися, навіщо вони обклеюють будівлю. Активісти сказали, що хочуть привітати телеканал зі знаменною подією.

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Як повідомляється на телеграм-каналі "Національного корпусу" акцію влаштовують, щоб перевірити дотримання санкцій РНБОУ.

Акцію завершили учасники вибухом кількох хлопавок і вигуками "Слава Україні".

На наклейках написано "Не жаль", "Вітаю, ви зачинені", і "Реваншу не буде".

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти пулу каналів Козака та його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їх трансляція вже припинена. У Мінкультури також заявляють про плани звернутися в YouTube, щоб трансляцію припинили і там.

Раніше активісти "Нацкорпусу" вже приходили до будівлі NewsOne, яку також обклеїли наклейками. Також повідомлялося, що під Харковом активісти блокували автобус із "Патріотами за життя", які їхали до Києва.

Повідомлялося, що "Національний корпус" також планує акцію протесту біля телеканалу "НАШ".