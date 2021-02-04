Під будівлею телеканалу НАШ сталася сутичка націоналістів і поліції (відео)

Поліція провела затримання і застосувала сльозогінний газ. Передувала цьому перепалка між лідером С14 Євгеном Карасем і телеведучим Максимом Назаровим

Біля будівлі телеканалу НАШ сталася бійка між націоналістами і представниками поліції. Про це повідомляє Страна.

Поліція провела затримання і застосувала сльозогінний газ.

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Повідомляється, що угруповання C14 приїхало блокувати діяльність телеканалу.

Зазначимо, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що члени організації С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди. Члени С14 відомі, зокрема, тим, що спалили табір ромів на Лисій горі в Києві. Державний департамент США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні у 2018 році, в якому організація С14 названа "групою ненависті".

PavlovskyNews повідомляє, що сталася перепалка між лідером C14 Євгеном Карасем і ведучим телеканалу Максимом Назаровим.

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Нагадаємо, активісти "Національного корпусу" пікетували будівлю каналу Козака-Медведчука ZIK, який потрапив під санкції.

Біля входу будівлі активісти проводили акцію на підтримку блокування каналу. Співробітники Нацгвардії спробували перешкоджати обклеювання вхідних дверей і рекламних бордів біля будівлі. Але активістам вдалося розклеїти частину своїх наклейок.

Біля входу до будівлі активісти проводили акцію на підтримку блокування каналу. Співробітники Нацгвардії спробували перешкоджати обклеюванню вхідних дверей і рекламних бордів біля будівлі. Але активістам вдалося розклеїти частину своїх наклейок.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти каналів Козака і його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їх трансляція вже припинена. У Мінкультури також заявляють про плани звернутися в YouTube, щоб трансляцію припинили і там.

Раніше активісти "Нацкорпусу" вже приходили до будівлі NewsOne, яку також обклеїли наклейками. Також повідомлялося, що під Харковом активісти блокували автобус з "Патріотами за життя", які їхали до Києва.