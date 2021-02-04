Неизвестные избили журналиста телеканала "Наш" в прямом эфире (видео)

Инцидент произошел прямо под управлением Шевченковского управления полиции в Киеве. Репортер не растерялся и сумел догнать нападавшего.

Сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили в прямом эфире. Он готовился к выходу на связь со студией когда на него совершили нападение.

Инцидент произошел прямо под зданием Шевченковского управления столичной полиции. Правоохранители вмешались в драку и растащили мужчин.

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Незадолго до этого у журналиста телеканала "Наш" Олега Нечая, который готовился к выходу на связь со студией, некий мужчина выхватил микрофон и попытался скрыться. Репортер не растерялся и догнал неизвестного, вернув отобранную технику. Позже мужчина вернулся к журналисту и начал отрицать то, что это он выхватил микрофон, отметив, что он сам из Краматорска, а телеканал "Наш" работает на интересы агрессора.

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Отметим, 4 февраля в 13:00 под зданием телеканала "Наш" должна была состояться акция националистических организаций под слоганом "идем закрывать телеканал". Однако полицейские не подпускали протестующих к зданию, в котором находится офис вещателя. В итоге между полицией и активистами произошли столкновения, в которых было задержано несколько националистов, принимавших участие в стычках с правоохранителями.

Также активисты "Национального корпуса" пикетировали здание канала Козака-Медведчука ZIK, который попал под санкции.

Возле входа здания активисты проводили акцию в поддержку блокировки канала. Сотрудники Нацгвардии попытались препятствовать обклеиванию входных дверей и рекламных бордов возле здания. Но активистам удалось расклеить часть своих наклеек.

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена. В Минкультуры также заявляют о планах обратиться в YouTube, чтобы трансляцию прекратили и там.

Ранее активисты "Нацкорпуса" уже приходили к зданию NewsOne, которое также обклеили наклейками. Сообщалось, что под Харьковом активисты блокировали автобус с "Патриотами за жизнь", которые ехали в Киев.