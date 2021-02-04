Невідомі побили журналіста телеканалу "Наш" у прямому ефірі (відео)

Інцидент стався прямо під будівлею Шевченківського управління поліції в Києві. Репортер не розгубився і зумів наздогнати нападника.

Співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили в прямому ефірі. Він готувався до виходу на зв'язок зі студією, коли на нього напали.

Інцидент стався прямо під будівлею Шевченківського управління столичної поліції. Правоохоронці втрутилися в бійку і розтягнули чоловіків.

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Незадовго до цього в журналіста телеканалу "Наш" Олега Нечая, який готувався до виходу на зв'язок зі студією, якийсь чоловік вихопив мікрофон і спробував сховатися. Репортер не розгубився і наздогнав невідомого, повернувши відібрану техніку. Пізніше чоловік повернувся до журналіста і почав заперечувати те, що це він вихопив мікрофон, зазначивши, що він сам з Краматорська, а телеканал "Наш" працює на інтереси агресора.

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Зазначимо, що 4 лютого о 13:00 під будівлею телеканалу "Наш" повинна була відбутися акція націоналістичних організацій під слоганом "йдемо закривати телеканал". Однак поліцейські не підпускали протестувальників до будівлі, у якій розташований офіс мовника. У результаті між поліцією та активістами відбулися зіткнення, у яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках з правоохоронцями.

Також активісти "Національного корпусу" пікетували будівлю каналу Козака-Медведчука ZIK, що потрапив під санкції.

Біля входу до будівлі активісти проводили акцію на підтримку блокування каналу. Співробітники Нацгвардії спробували перешкоджати обклеювання вхідних дверей і рекламних бордів біля будівлі. Але активістам вдалося розклеїти частину своїх наклейок.

Нагадаємо: Зеленський ввів санкції проти пулу каналів Козака та його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їхня трансляція вже припинена. У Мінкультури також заявляють про плани звернутися в YouTube, щоб трансляцію припинили і там.

Раніше активісти "Нацкорпусу" вже приходили до будівлі NewsOne, яку також обклеїли наклейками. Повідомлялося, що під Харковом активісти блокували автобус з "Патріотами за життя", які їхали до Києва.