У "Телебаченні Торонто" заявили, що на їхнього сценариста напав депутат Київради

У колективі говорять, що після нападу Костянтина Богатова на сценариста Влада Капиця у сценариста залишився синець і зламані окуляри.

На сценариста і співведучого "Телебачення Торонто" Влада Капицю напав депутат Київради Костянтин Богатов. Про це йдеться в публікації студії в Instagram від 15 лютого.

Колеги Капиці зазначили, що це сталося 14 лютого у Києві під час першого виступу Влада у межах нового стендап-туру.

Богатов нібито слухав коміка, який виступав перед Владом, коли стендапер почав використовувати нецензурну лексику. Це не сподобалося депутату і він відправився зʼясовувати стосунки. Капиця вирішив залагодити ситуацію, що склалася і почав знімати поведінку депутата, який вирішив не допустити звучання матів, на камеру.

[ + – ]

"Після цього Богатов вдарив Влада по обличчю, зачепивши телефон, яким той знімав його. Далі Влад описує ситуацію так: "Телефон вилітає, відео вимикається, але частина збереглася. Потім я блокую наступний удар, ловлю його і відштовхую. Це буквально трапилося за секунд 20. Від стрімкості ескалації конфлікту я при***в, звичайно. Стоїть навпроти мене озвірівше тіло. Крикнув "допоможіть", щоб не бити його. Збіглися люди. Ще побикував, пострибав до нас, і почав затирати то про культуру і доводити нам те, що світ не такий як має бути, а він знає, як має бути".

Інші глядачі, які стали свідками конфлікту, викликали поліцію. Копи нібито порекомендували Богатову покинути приміщення.

В "телебаченні Торонто" зазначили, що пізніше столичний депутат попросив вибачення у Влада Капиці. У останнього залишився синець і зламані окуляри.

Раніше в мережі зʼявилося відео нападу на журналіста після мітингу під телеканалом НАШ.

Нагадаємо, в січні журналіста Руслана Коцабу і його адвоката Тетяну Монтян залили з вогнегасника і закидали яйцями.

Коцаба був затриманий за підозрою в державній зраді ще в лютому 2015 року, після того, як поширив заклики саботувати мобілізацію, яка проходила тоді в Україні. За даними суду, Коцаба міг працювати в Україні на замовлення російського телеканалу "НТВ". Напад на Коцабу відбувся безпосередньо під будівлею суду в Коломиї.