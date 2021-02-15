Побиття сценариста "Телебачення Торонто": в "Голосі" вибачилася за дії депутата

У партії заявили, що дії депутата були неприпустимими і принесли вибачення Владу Капиці.

Партія "Голос" назвала "неприпустимою" поведінку депутата Костянтина Богатова, який побив стендапера, сценариста "Телебачення Торонто" Влада Капицю. Відповідну заяву партія опублікувала на сторінці у Facebook.

"Вважаємо інцидент, який стався в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14 лютого ганебним. Ми засуджуємо висловлювання та дії депутата Богатова. Щиро перепрошуємо особисто стендапера Влада Капицю. І тих, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту", — заявили в партії.

"Голос" назвала поведінку Богатова "несумісною з цінностями партії".

У політсилі пообіцяли дати "належну оцінку" поведінці Богатова під час найближчих зборів фракції у Київраді та зборах київської міської територіальної організації партії.

Нагадаємо, на сценариста і співведучого "Телебачення Торонто" Влада Капицю напав депутат Київради Костянтин Богатов. Він нібито слухав коміка, який виступав перед Владом, коли стендапер почав використовувати нецензурну лексику. Це не сподобалося депутату і він відправився з'ясовувати стосунки. Капиця вирішив залагодити ситуацію, що склалася і почав знімати поведінку депутата, який вирішив не допустити звучання матів, на камеру.