"Голос" лишит мандата депутата Богатова после избиения сценариста "Телебачення Торонто"

Богатов отказался добровольно сдавать депутатский значок, в связи с чем партия применит к нему процедуру императивного мандата.

Фракция "Голос" в Киевском городском совете исключила из своего состава депутата Константина Богатова на фоне конфликта, который произошел у последнего со стендапером Владом Капицей, в Арт-центре "Братислава" вечером 14-го февраля.

Согласно заявлению фракции, которое озвучил в Facebook ее председатель Григорий Маленко, поведение Богатова "не соответствует ценностям" партии, а ее политсовет "был потрясен" произошедшим.

"Мы знали его раньше как честного и принципиального депутата", – отметил Маленко и добавил, что "ни одна из его прошлых заслуг не является оправданием" инциденту, который нанес репутационные потери "Голосу" и горсовету Киева.

При этом, как отметил Маленко, сам Константин Богатов "отказался добровольно сдавать мандат".

"Поэтому мы запустим процедуру императивного мандата", – сообщил глава фракции.

Напомним, согласно заявлению пострадавшего, сценариста и соведущего "Телебачення Торонто" Влада Капицы, 14-го февраля, в День Святого Валентина, прямо во время выступления на него напал с кулаками и начал бить по лицу депутат Киевсовета Константин Богатов.

В частности, Богатов напал на комика, якобы после того, как тот начал использовать в своем выступлении нецензурную лексику. Капица же, в свою очередь, начал снимать поведение депутата на телефон. В "Телебаченні Торонто" отметили, что позже столичный депутат попросил прощения у Влада Капицы: у последнего остался синяк и были сломаны очки.

До этого, партия "Голос" уже делала заявление в связи с произошедшим, назвав "недопустимым" поведение Богатова, который избивал стендапера на глазах у общественности.