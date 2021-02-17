"Голос" позбавить мандата депутата Богатова після побиття сценариста "Телебачення Торонто"

Богатов відмовився добровільно здавати депутатський значок, у зв'язку з чим партія застосує до нього процедуру імперативного мандата.

Фракція "Голос" в Київській міській раді виключила зі свого складу депутата Костянтина Богатова на тлі конфлікту, який стався у останнього зі стендапером Владом Капицею в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14-го лютого.

Згідно із заявою фракції, яку озвучив у Facebook її голова Григорій Маленко, поведінка Богатова "не відповідає цінностям" партії, а її політрада "був вражений" тим, що сталося.

"Ми знали його раніше як чесного і принципового депутата", — зазначив Маленко і додав, що "жодна з його минулих заслуг не є виправданням" інциденту, який завдав репутаційні втрати "Голосу" і міськраді Києва.

При цьому, як зазначив Маленко, сам Костянтин Богатов "відмовився добровільно здавати мандат".

"Тому ми запустимо процедуру імперативного мандата", — повідомив голова фракції.

Нагадаємо, згідно із заявою потерпілого, сценариста і співведучий "Телебачення Торонто" Влад Капиця, 14-го лютого, у День Святого Валентина, прямо під час виступу на нього напав з кулаками і почав бити по обличчю депутат Київради Костянтин Богатов.

Зокрема, Богатов напав на коміка, нібито після того, як той почав використовувати у своєму виступі нецензурну лексику. Капиця ж, зі свого боку, почав знімати поведінку депутата на телефон. У "телебаченні Торонто" зазначили, що пізніше столичний депутат попросив вибачення у Влада Капиці: у останнього залишився синець і були зламані окуляри.

До цього, партія "Голос" вже робила заяву у зв'язку з тим, що сталося, назвавши "неприпустимою" поведінку Богатова, який бив стендапера на очах у громадськості.