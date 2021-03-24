"Ця влада не дає нам жити", — Жадан вибухнув гнівною тирадою через скасування концерту в Харкові

Представники МВС в останній момент вирішили попередити виконавців, що якщо ті почнуть виступати, то їх концерт "знімуть".

Увечері 24 березня в харківському арт-клубі "Корова" повинен був відбутися концерт групи "Жадан і Собаки", хедлайнером якої є Сергій Жадан. Однак в останній момент через карантинні обмеження представники МВС заборонили їм виступати, через що Жадан вибухнув гнівною тирадою на адресу представників влади.

Відповідні відео опублікували Telegram-канали "Труха" і "ХХ".

"Якщо ми почнемо концерт — його відразу ж знімуть. І, відповідно, власники закладу нестимуть відповідальність", — заявив Жадан зі сцени.

Він зазначив, що власники клубу — їх друзі, і артистам не хотілося б їх підставляти.

"Ця влада не дає нам жити. Для них найбільша проблема — це те, що ми тут зібралися зіграти рок-концерт. Те, що працює ї**чий "Епіцентр" їх не хвилює. Те, що працюють їхні бізнеси їх не хвилює. Те, що вони вирішують наші проблеми за наш рахунок, їх не хвилює. Те, що вони прос** вакцинацію — їх не хвилює. Те, що система охорони здоров'я прос**на, те, що рік цим ніхто не займався — їх не хвилює. Забрали гроші з культури минулого року і за рахунок неї вирішують свої проблеми — їм пофіг, їм нас**ть на вас, ви — не їхній електорат, ви не їхні виборці. Цій владі на вас нас**ть", — заявив Жадан зі сцени.

Виконавець підкреслив, що квитки продавалися заздалегідь, а Харків знаходиться не у "червоній" зоні.

"Але ось так от сталося. У нас концерту зараз не буде. Все вітання — співробітникам Міністерства внутрішніх справ, які тут у нас присутні. Ми просто хочемо чесно робити свою роботу. Ми обов'язково зіграємо цей концерт в цьому ж закладі. Я сподіваюся ми з вами побачимося наступного разу і що милі, прекрасні співробітники МВС наступного разу прийдуть з вами послемитися. І тоді ви їм скажете все, що ви про них думаєте ", — сказав Жадан.

На сторінці концерту у Facebook виконавці вибачилися за невдалий концерт і зазначили, що дату нового виступу повідомлять пізніше.

[ + – ] Жадану заборонили виступити з концертом у Харкові

Нагадаємо, в лютому 2021 року у "Телебаченні Торонто" заявили, що на їх сценариста і співведучого Влада Капицю напав депутат Київради від "Голосу" Костянтин Богатов. Пізніше в партії вибачилися за дії їх представника, а самого Богатова позбавили мандата.