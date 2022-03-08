"Працюємо на перемогу". Гурт "Жадан та Собаки" видалив політичну пісню "Вова"

Вилучивши композицію з відтінком політичної сатири, музиканти вирішили висловити підтримку президенту України Володимиру Зеленському в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Український гурт "Жадан і Собаки", фронтменом якого є письменник Сергій Жадан, оголосили про видалення з Youtube політичної пісні "Вова". Про це проінформувала прес-служба колективу у Facebook.

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Вилучення пісні з Youtube-каналу пісні "Вова" у рок-групі "Жадан і Собаки" пояснили тим, що музиканти висловлюють підтримку Володимиру Зеленському в умовах повномасштабного вторгнення армії РФ.

"Працюємо на перемогу. Про наступні вибори поговоримо пізніше", — йдеться у повідомленні прес-служби українського колективу.

[ + – ] Гурт "Жадан та Собаки" попрощалися з піснею "Вова"

Пісня "Вова" гурту "Жадан та Собаки" була представлена восени 2020 року. В інтерв'ю виданню "Новий час" фронтмен гурту Сергій Жадан розповідав, що композиція була написана роком раніше, а презентація відбулася, коли в Україні стартувала чергова передвиборча кампанія.

"Пісня побудована таким чином, що в ній є монолог віртуального Вови, який виконує роль голови суспільства, месії, який веде кудись людей, і хор людей, які йому відповідають зневірою, скепсисом та прокльонами... У нас попереду вибори, і добре б трохи думати, що ти хочеш від людини, за яку голосуєш, чого можна від неї очікувати, а чого абсолютно не варто, є тут така актуальна складова — вранці — в газеті, а ввечері — у куплеті, але цю пісню можна послухати і після виборів. ", — пояснював письменник Сергій Жадан сенс пісні "Вова".

Музиканти також попереджали, що у композиції, в якій є політична сатира та фраза "Вова купує квиток до Ростова, а нині Вова пензлює до Ростова!", "всі збіги в іменах, прізвищах та геолокації — випадкові".

Нагадаємо, навесні 2021 року письменник Сергій Жадан вибухнув гнівною тирадою на адресу влади через скасування концерту гурту "Жадан та Собаки". Фронтмен колективу стверджував, що чиновники "не дають їм жити", прикриваючись карантинними обмеженнями.

Також повідомлялося, що російський адвокат Ілля Новіков, який зараз захищає обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка, викупив за 10 тисяч гривень старі кеди письменника Сергія Жадана. Виручені кошти пішли на потреби медичної служби "Добровольчого українського корпусу".