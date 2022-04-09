Харківського кота Степана номінували на престижну премію: гроші підуть Україні

Цього року організатори World Influencers and Bloggers Awards змінили формат церемонії та виступили на підтримку українців.

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Найвідоміший кіт України Степан номінований на міжнародну премію World Influencers and Bloggers Awards 2022. Подробиці з'явилися на його сторінці в Instagram з 1,2 млн. підписників.

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Церемонія, організована Всесвітньою асоціацією інфлюєнсерів та блогерів, запланована на 18-19 травня у готелі Martinez у Каннах. Кот Степан наголосив, що це найпрестижніша нагорода для Інтернет-активістів, а сама подія покликана зібрати гроші для допомоги Україні.

"Мої дорогі європейські та американські друзі, якщо ви хочете відвідати захід, то можете придбати квитки тут: www.forum.wiba.global. Усі кошти підуть на благодійність. Друзі-українці, які в Європі, теж приєднуйтесь", — написав він у пості.

2022 року пройде вже четверте нагородження World Influencers and Bloggers Awards, присвячене впливовим особам. Організатори зазначили у Instagram, що цього разу вирішили змінити формат та звернути увагу на цінність людського життя на тлі руйнівної війни в Україні:

"Ми повинні підкреслити, що у 21 столітті світ не може заплющувати очі на божевільні дії лиходіїв та жорстоких диктаторів, які змушують інших людей терпіти страждання, розруху та смерть. Ми закликаємо впливових осіб та всіх наших учасників підтримати ініціативу щодо забезпечення потреб тих, хто постраждав від російської військової атаки у самому серці Європи".

Раніше стало відомо, що господарі перевезли кота Степана до Франції. Волонтери допомогли їм вибратися з Харкова за два дні після початку російського вторгнення.

Вже за кордоном кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для допомоги українських тварин. Гроші вирішили відправити фонду "Happy Paw", гуманістичному руху UAnimals, парку XII Місяців, об'єднанню "Плюшка" та Миколаївському зоопарку.