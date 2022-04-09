Харьковского кота Степана номинировали на престижную премию: деньги пойдут Украине

В этом году организаторы World Influencers and Bloggers Awards изменили формат церемонии и выступили в поддержку украинцев.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Самый известный кот Украины Степан номинирован на международную премию World Influencers and Bloggers Awards 2022. Подробности появились на его странице в Instagram с 1,2 млн подписчиков.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Церемония, организованная Всемирной ассоциацией инфлюенсеров и блогеров, запланирована на 18-19 мая в отеле Martinez в Каннах. Кот Степан подчеркнул, что это самая престижная награда для Интернет-активистов, а само событие призвано собрать деньги для помощи Украине.

"Мои дорогие европейские и американские друзья, если вы хотите посетить мероприятие, то можете приобрести билеты здесь: www.forum.wiba.global. Все средства пойдут на благотворительность. Друзья-украинцы, которые в Европе, тоже присоединяйтесь", — написал он в посте.

В 2022 году пройдет уже четвертое награждение World Influencers and Bloggers Awards, посвященное влиятельным личностям. Организаторы отметили в Instagram, что на этот раз решили изменить формат и обратить внимание на ценность человеческой жизни на фоне разрушительной войны в Украине:

"Мы должны подчеркнуть, что в 21 веке мир не может закрывать глаза на безумные действия злодеев и жестоких диктаторов, заставляющих других людей терпеть страдания, разруху и смерть. Мы призываем влиятельных лиц и всех наших участников поддержать инициативу по обеспечению нужд тех, кто пострадал от российской военной атаки в самом сердце Европы".

Ранее стало известно, что хозяева перевезли кота Степана во Францию. Волонтеры помогли им выбраться из Харькова спустя два дня после начала российского вторжения.

Уже за границей кот Степан собрал 10 тысяч долларов для помощи украинских животных. Деньги решили отправить фонду "Happy Paw", гуманистическому движению UAnimals, парку XII Месяцев, объединению "Плюшка" и Николаевскому зоопарку.