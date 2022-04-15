Сергей Жадан первым в истории получил Премию свободы

Ранее писателя номинировали на Нобелевскую премию.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом немецкой Премии Свободы. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера — легендарного издателя Франкфуртер альгемайне цайтунг. Премия свободы в этом году вручается впервые, вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины — для нас сегодня внимание — поддержка мира действительно очень важна", — отметил Жадан, добавив, что все полученные с премии деньги (а это 10 тысяч швейцарских франков) отдаст на нужды волонтеров Украины.

[ + – ] Сергей Жадан получил Премию Свободы

"Куплю пару бусов для хороших людей", — написал 47-летний украинский писатель.

Известно, что Премию Свободы получают личности, стремящиеся к просветленному сознанию и свободе творчества. А сама церемония награждения пройдет осенью в Цюрихе.

Напомним, Сергей Жадан, находясь в Харькове, попал под вражеский обстрел. Однако никто с его команды не пострадал.

Также Фокус писал о харьковском коте Степане, которого номинировали на престижную блогерскую премию.