Церква, у якій зняли кліп Жадан та Соловій, просить видалити його (відео)

20 жовтня 2023 року Сергій Жадан та Христина Соловій представили кліп на пісню-маніфест любові до світу, зйомки якого проходили у Львові.

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49-річний український письменник та музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій, 30, представили кліп на першу спільну пісню "Серце". Втім, львівський храм, у якому проходили зйомки, просить видалити ролик з мережі.

"Слава Ісусу Христу!!! Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце", за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", — заявили представники львівської церкви святого Андрія Первозванного.

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У ролику Сергій Жадан блукає вулицями Львова, прямуючи до Соловій, яка чекає на нього у храмі. Згодом вони зустрічаються. Втім, паралельно також показані інші пари, зокрема жінки, які цілуються. Судячи з усього, саме на це виникла негативна реакція представників церкви.

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Кліп "Серце"

"Пісня "Серце" — маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість", — зазначали автори нової композиції.

Христина Соловій та Сергій Жадан представили спільний кліп

Навесні 2023 року письменник та співачка спровокували чутки про роман після того, як їх помітили на побаченні. Проте офіційно вони не коментували домислів у мережі.

Нагадаємо, чому Сергій Жадан вирішив певний час не виступати за кордоном.

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