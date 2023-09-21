"Жадан і Собаки" випустили потужний кліп на пісню Рогань про Харків і дітей війни (відео)

Вийшов справжній бойовик про українських дітей, загартованих війною. Лідер гурту Сергій Жадан з'являється в кліпі в епізодичній ролі перукаря.

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Український популярний гурт "Жадан і Собаки" випустив новий потужний кліп на пісню "Рогань". Композицію присвятили колориту однойменного житлового масиву, розташованого в Харкові. Про презентацію нового кліпу гурт "Жадан і Собаки" повідомив 19 вересня на своїй сторінці у Facebook.

Автором кліпу став режисер Антоніо Лукіч, відомий за фільмами "Мої думки тихі" і "Люксембург, Люксембург".

"У результаті творчої співпраці музикантів і Антоніо вийшла повчальна і меланхолійна історія про безтурботність дитинства, п'янку чарівність підліткового дорослішання і важливість горизонтальних соціальних зв'язків", — описав свій кліп гурт.

Вийшов справжній бойовик про українських дітей, загартованих війною. У кліпі розповідається про хлопчика, який зібрав друзів, щоб поквитатися за вкрадений велосипед у районі Рогань.

Зйомки проходили в Харкові. В об'єктив потрапляють наслідки ракетних атак Російської Федерації на місто: вигорілі та зруйновані харківські висотки.

Лідер гурту Сергій Жадан зіграв у кліпі епізодичну роль перукаря. Далі, у міру розвитку сюжету, показано вечірку до дня народження в кіоску, який названо салоном краси "Барбі", оформленому в рожевих тонах, і з портретом Жадана на дошці пошани.

Кліп завершує народна мудрість: "Не чіпай чуже, бо отримаєш п*з**".

У кліпі зіграли: Антон Лутюк, Дмитро Короленко, Іоанн Максюра, Маргарита Прокопенко, Марія Ровнова, Володимир Кравець, Іван Кравець, Іван Кузовенко, Данило Шейко, Вікторія Міщенко, Анна Брагіна, Олена Бородай, Тетяна Тумасянц, Тетяна Колодезна.

Нагадаємо, Сергій Жадан першим в історії отримав німецьку Премію Свободи у квітні 2022 року.