Сергій Жадан пояснив, чому вирішив деякий час не виступати за кордоном (відео)

Сергій Жадан пояснив, чому скасував поїздки за кордон, а також уперше прокоментував розлучення з другою дружиною.

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Український, поет, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан вважає, що зараз багато роботи в Україні та поїздки за кордон зараз можуть бути сприйняті двозначно, оскільки хтось може виїхати, а хтось — ні. Про це музикант розповів в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній.

"Має пройти якийсь час, щоб можна було говорити про доцільність якихось поїздок за кордон. Зараз багато роботи в Україні. Сьогодні, коли ти щоразу виїжджаєш за кордон, ти розумієш, що це може мати двозначний вигляд. Хтось може виїхати, а хтось — не може. Я громадянин України насамперед. Викликає щоразу якесь внутрішнє сум'яття. Попри те, що всі ми щоразу повертаємося і ніхто з нас ніколи не думав залишитися. Ми привозимо чималі кошти і багато корисних речей", — зазначив письменник.

За словами Сергія Жадана, у нього було багато поїздок, але зараз він їх скасував, оскільки йому психологічно дуже важко.

"Ми багато їздили навесні. У якийсь момент ти розумієш, що перебуваєш не на своєму місці. Незважаючи на те, що приходить фантастична публіка, багато українців, іноземців, які щиро підтримують Україну. Але, це суто індивідуально", — сказав Жадан.

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Письменник також уперше висловився про розлучення з другою дружиною Іриною Куніциною. Його другий шлюб тривав 15 років, вони виховують доньку Марію.

На запитання Соні Кошкіної, чи фактор кілометрів став вирішальним, він відповів: "Ні, у моїй ситуації він не став вирішальним, тому що в нас трішечки інша ситуація була.... справді сьогодні для багатьох із нас є вирішальним цей фактор кілометрів... Сьогодні ти чітко розумієш, що означає контакт, що означає прив'язаність, тепло між людьми".

На запитання, чи перебуває він у нових стосунках, Жадан лаконічно відповів: "Давай ми не будемо торкатися мого особистого життя так глибоко".

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що Сергій Жадан і Христина Соловій знову підігріли чутки про роман. Жадан і Соловій запросили фанатів на презентацію артбуку "Птах" у Жовтневому палаці в Києві.

Також Фокус повідомляв про перші чутки щодо ймовірного роману українських знаменитостей.