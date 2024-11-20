В Нью-Йорку священника позбавили посади в церкві: як до цього причетна відома попспівачка

У кліпі на пісню "Feather" співачка Сабріна Карпентер перебуває в храмі в короткій чорній сукні, танцює на вівтарі, а на тлі зображення розп’яття у пісні лунає нецензурна лексика.

В американському Нью-Йорку місцевий священник римо-католицької церкви був позбавлений посади. Причиною тому став його дозвіл американській попзірці Сабріні Карпентер знімати у храмі "провокаційні сцени" для музичного відео, пишуть Associated Press і BBC.

В керівництві церкви наголосили, що проти пастора Джеймі Гігантьєлло було розпочато розслідування в жовтні 2023 року після виходу кліпу Сабріни Карпентер на хіт Feather. У місцевій заявили, що вони "абсолютно приголомшені" тим, що у кліпі співачка в короткій чорній сукні танцює на вівтарі, а на тлі зображення розп’яття у пісні лунає нецензурна лексика.

Кліп співачки Сабріни Карпентер, через який звільнили пастора в Нью-Йорку

Сам Джеймі Гігантьєлло звернувся з листом до своїх парафіян. Він зазначив, що його дії на схвалення зйомок були "нерозсудливістю" і не усвідомлював, наскільки провокаційними будуть зйомки.

Водночас єпархія Нью-Йорка відзначила, що виявила в рамках розслідування факти серйозних порушень єпархіальної політики та протоколів, а також інші "випадки безгосподарності". Зокрема, вони встановили, що Гігантьєлло на посаді вікарія з розвитку єпархії займався збором коштів на церкву та здійснював "несанкціоновані фінансові перекази".

Хто така Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер є відомою акторкою та попспівачкою у США. Свою популярність здобула через роль у серіалі "Історії Райлі", де вона зіграла одну з головних ролей. Після зірка розпочала активну музичну кар'єру, записавши шість повноформатних альбомів. Її треки набирають мільйони прослуховувань на сервісі Spotify, а найуспішніша композиція Espresso вже набрала понад 1 млрд прослуховувань.

Наразі Сабріна Карпентер активно займається своїм турне, а також має успішні профілі у соцмережах: понад 2,3 млн підписників на X, 8 млн на Facebook та понад 42 млн в Instagram.

Нагадаємо, Фокус писав, що в жовтні 2023 року українська співачка Христина Соловій випустила кліп "Серце", який викликав скандал через зйомки в одному з львівських храмів. В ньому виконавиця сидить у кріслі в червоному вбранні, повернувшись спиною до престолу. У пісні співається про кохання, і в якийсь момент там з'являються дівчата, які цілуються.

Пізніше представники УГКЦ закликали виконавицю видалити кліп. Священнослужителі кажуть, що кліп пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані.