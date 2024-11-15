Фестиваля ЛГБТК+ в День памяти жертв голодомора не будет: после волны критики дату изменили

Фестиваль представители "КиевПрайда" хотели провести в День памяти жертв Голодомора. В организации говорят, что не проверили даты, когда планировали мероприятие.

"Квир-пропаганда фест" в Киеве не будут проводить 23 и 24 ноября, как планировалось изначально. После обвинений от украинцев в неуважении ко Дню памяти жертв Голодомора, который в этом году приходится на субботу 23 ноября организаторы решили перенести фестиваль на другое время. Сообщение об этом общественная организация "КиевПрайд" опубликовала в сети.

"Вы правы — мы ошиблись. Готовя "Квир-пропаганда фест", мы действительно не проверили дату. Впоследствии мы увидели, скольких людей из сообщества и партнеров возмутило наше решение", — написали организаторы.

Они отметили, что мероприятие является не развлекательным, а просветительским и благотворительным. Поэтому провести его все равно планируют, но позже.

"Нам обидно, что некоторые восприняли фест как знак пренебрежения к украинской трагедии", — написали представители "КиевПрайда".

Организаторы фестиваля сказали, что признают свою ошибку и искренне за нее просят прощения.

Фестиваль "КиевПрайда" перенесли после возмущения украинцев

Отметим, организация "КиевПрайд" объявила даты проведения "Квир-пропаганда фест" 6 ноября — мероприятие планировали провести 23 и 24 числа. Его начало пришлось на четвертую субботу ноября, когда в Украине чтят память жертв Голодомора, и это вызвало критику среди украинцев.

"Позор! Как можно в такой скорбный день для украинцев проводить какие-то другие мероприятия, кроме чествования памяти жертв голодомора?", — возмущалась Светлана Волкова.

Представители украинского ЛГБТК+ сообщества также просили организаторов перенести событие на другую дату, чтобы не вызывать раскол в обществе.

"Призываю КиевПрайд сделать правильный выбор и перенести событие на другую дату, чтобы не допустить раскола и недоразумений, а вместо этого продолжать нашу борьбу за равенство с уважением к общей истории и чувствам украинцев", — написал Игорь Онищенко.

Напомним, в июне представители "КиевПрайд" сообщали о "целенаправленном давлении" ТЦК на движение за права ЛГБТК+. По их словам, сотрудники ТЦК пришли в арт-центр, где активисты готовили благотворительную вечеринку, проверяли у всех присутствующих документы и пытались забрать на ВВК тех, у кого не было документов.

Также 9 июня СМИ писали, что киевская полиция проверяет мужчин на входе к месту проведения фестиваля ЛГБТК+. Отмечалось, что у входа в арт-центр Closer установили блокпост для проверки данных о воинском учете.