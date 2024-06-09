В Киеве полиция проверяет мужчин на входе к месту проведения фестиваля ЛГБТ, — СМИ (фото)

Полицейские просят у всех посетителей мероприятия предъявить паспорт, а мужчин дополнительно проверяют по базе "Оберег", сообщают СМИ.

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В воскресенье, 9 июня, в Киеве сотрудники полиции установили блокпост у входа в арт-центр Closer, где на сегодня запланировано проведение фестиваля сообщества ЛГБТК+. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua"

Всех желающих попасть на мероприятие правоохранители просят предъявить паспорт, а мужчин дополнительно проверяют по базе "Оберег", где содержатся данные о воинском учете военнообязанных.

Работников ТЦК пока что возле арт-центра Closer нет. В полиции Киева пока не комментировали ситуацию.

Полиция проверяет документы на входе в арт-центр Closer Фото: Страна.ua Полиция проверяет документы на входе в арт-центр Closer Фото: Страна.ua

Фестиваль "KyivPride": что известно

Напомним, что 8 июня сотрудники ТЦК приехали на место вечеринки сообщества ЛГБТК+ в киевском арт-центре Closer. Военкомы пытались забрать мужчин на прохождение военно-врачебной комиссии, которые не имели при себе необходимых документов.

Общественная организация "KyivPride" заявила об избирательном внимании представителей ТЦК к ЛГБТК+ событию. Организаторы отметили, что мероприятие является благотворительным и ориентировано на поддержку защитниц и защитников Украины.

Марш в поддержку прав ЛГБТ-сообщества "KyivPride" запланирован на 16 июня. Однако пока неизвестно место его проведения. Сначала сообщалось, что "Марш равенства" состоится в столичной подземке. Позже в КГГА заявили, что не согласовывали проведение мероприятия в метро.

Власти Киева попросили выбрать другое место, ведь поезда метрополитена должны работать в штатном режиме. Кроме того, в КГГА отметили, что не выделяли на это средства из бюджета города.