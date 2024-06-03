Не могут разрешить: в КГГА отреагировали на проведение "Марша равенства" в метро

По мнению столичных властей, метрополитен является объектом двойного назначения и это всегда территория повышенного риска. При этом в "КиевПрайде" заявляют, что могут провести мероприятие и без соответствующего разрешения, но хотят продолжить диалог.

Related video

3 июня стало известно, что первый с 2021 года "Марш равенства" от "КиевПрайд" состоится 16 июня в столичном метрополитене. После этого киевские власти заявили, что никакого разрешения на это мероприятие не давали. Фокус собрал все что об этом известно.

"Объединяемся ради равенства и победы" — такой слоган этого года выбрали организаторы для проведения мероприятия, которое не проходило практически три года. Представители ЛГБТК+ комьюнити во время войны занялись волонтерством, помогали людям, а также воевали.

"Учитывая вызовы военного времени, в этом году Марш от "КиевПрайд" состоится в киевском метро. Организаторы сейчас находятся в контакте с Национальной полицией, полицией города Киева и Городской военной администрацией для обеспечения безопасности участниц и участников Марша. Из соображений безопасности же соображений, в Марше сможет принять участие ограниченное количество людей. К нему смогут присоединиться не более 500 человек", — говорится в сообщении.

"Марш равенства": в КГГА отреагировали

После заявления от "КиевПрайда" в Киевской городской государственной администрации написали, что столичные власти никак не согласовывали проведение мероприятия в столичном метро. В связи с этим организаторов призвали выбрать другую локацию.

При этом, продолжают представители КГГА, если "Марш равенства" все же состоится, то ответственность за содержание всех правил безопасности лежит на организаторах.

"Киевский метрополитен — объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, графика движения поездов и большого пассажиропотока. Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение "Марша равенства" в метро", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что заявления о том, что власти выделили деньги из городского бюджета на мероприятие и остановят на время движение метрополитена — не соответствуют действительности.

В "КиевПрайде" прокомментировали реакцию властей

После острой реакции КГГА о проведении "Марша равенства" в метро было выпущено дополнительное заявление от "КиевПрайда". Там пошла речь о том, что организаторы никогда не обращались к властям с просьбой закрыть на время станции метро или выделить деньги из бюджета.

"ОО "КиевПрайд" 16 мая обратилась к Киевской городской военной администрации с предложением организовать встречу и согласовать различные варианты проведения Марша. К сожалению, по состоянию на сегодня, такой встречи не состоялось. Мы обеспокоены тем, что общение с городскими властями вышло в публичную плоскость и приобрело эмоциональную окраску. Учитывая высокую вероятность ракетной атаки, мы действительно рассматриваем метро как основное и наиболее безопасное место для проведения Марша, учитывая, в частности, положительный опыт ХарьковПрайда", — говорится в сообщении.

Также организаторы добавили, что Марш может пройти в метро в любой форме и без официального разрешения КГГА, однако "КиевПрайд" намерен продолжить диалог с властями.

Напомним, 30 ноября 2023 года сообщалось, что Верховный суд РФ объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ". Представителей ЛГБТ-движения в России могут посадить в тюрьму на 12 лет.