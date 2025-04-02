Обычный человек: Харрисона Форда заметили в метро (фото, видео)

82-летний американский актер Харрисон Форд показал поклонникам, что ничем не отличается от обычных людей. Он передвигается по Нью-Йорку на метро, а недавно даже поцеловался на переполненной платформе с женой Калистой Флокхарт.

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Об этом пишет New York Post.

Пара, которая жената с 2010 года, ждала метро и целовалась, не обращая внимания на присутствующих. Позже они разъехались в разные стороны. Актер сел на поезд №1 в центре города и вышел на 59-й улице, в то время как его 60-летняя жена зашла в экспресс-поезд №2 в центре города, чтобы добраться на репетицию своей театральной пьесы "Проклятие голодающего класса".

В поезде Форда сфотографировали за разговором с попутчицей. Он рассказал ей, что не ездил на метро много лет.

Икона Голливуда был одет в повседневную рубашку на пуговицах, синие джинсы и черные ботинки. Образ дополняли очки в черной оправе и часы. Калиста надела темно-синюю стеганую куртку, серый свитер, свободные джинсы и бейсболку.

Кадры в метро знаменуют собой первое публичное появление Форда с тех пор, как ему пришлось отказаться от участия в церемонии вручения премии "Оскар" в прошлом месяце из-за диагностированного у него опоясывающего лишая. До своей болезни актер посетил церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 года 23 февраля.

Он рассказал журналистам, что жена не сопровождала его, потому что занята в постановке.

Будущие супруги впервые встретились на 59-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2002 году. Вспоминая ту роковую ночь, Калиста поделилась, что ее первое впечатление о Харрисоне было не таким, как можно было ожидать.

"Я никогда не смотрела "Звездные войны", и я знаю, что это звучит очень безумно. Но я выросла в маленьком городке без кинотеатра", — объяснила она.

Ее первоначальные мысли о Харрисоне были в лучшем случае скептическими. "Это какой-то похотливый старик, и что он делает за нашим столом?", — поделилась Калиста своими воспоминаниями о первом знакомстве с голливудской иконой.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Фото: Getty Images

Восемь лет спустя они связали себя узами брака в особняке губернатора в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Форд усыновил сына Флокхарт Лиама вскоре после того, как они поженились.

У него также есть двое сыновей: Бен (56 лет) и Уиллард (55 лет) от первой жены Мэри Марквардт, а также сын Малкольм (36 лет) и дочь Джорджия (31 год) от второй жены Мелиссы Матисон.

Ранее Фокус писал, что в честь Харрисона Форда назвали новооткрытую змею.