Звичайна людина: Гаррісона Форда помітили в метро (фото, відео)

82-річний американський актор Гаррісон Форд показав шанувальникам, що нічим не відрізняється від звичайних людей. Він пересувається Нью-Йорком на метро, а нещодавно навіть поцілувався на переповненій платформі з дружиною Калістою Флокхарт.

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Про це пише New York Post.

Пара, яка одружена з 2010 року, чекала метро і цілувалася, не звертаючи уваги на присутніх. Пізніше вони роз'їхалися в різні боки. Актор сів на поїзд №1 у центрі міста і вийшов на 59-й вулиці, тоді як його 60-річна дружина зайшла в експрес-поїзд №2 у центрі міста, щоб дістатися на репетицію своєї театральної п'єси "Прокляття голодуючого класу".

У поїзді Форда сфотографували за розмовою з попутницею. Він розповів їй, що не їздив на метро багато років.

Ікона Голлівуду був одягнений у повсякденну сорочку на ґудзиках, сині джинси і чорні черевики. Образ доповнювали окуляри в чорній оправі та годинник. Каліста одягла темно-синю стьобану куртку, сірий светр, вільні джинси і бейсболку.

Кадри в метро знаменують собою першу публічну появу Форда відтоді, як йому довелося відмовитися від участі в церемонії вручення премії "Оскар" минулого місяця через діагностований у нього оперізувальний лишай. До своєї хвороби актор відвідав церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 року 23 лютого.

Він розповів журналістам, що дружина не супроводжувала його, бо зайнята в постановці.

Майбутнє подружжя вперше зустрілося на 59-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" у 2002 році. Згадуючи ту фатальну ніч, Каліста поділилася, що її перше враження про Гаррісона було не таким, як можна було очікувати.

"Я ніколи не дивилася "Зоряні війни", і я знаю, що це звучить дуже шалено. Але я виросла в маленькому містечку без кінотеатру", — пояснила вона.

Її початкові думки про Гаррісона були в кращому разі скептичними. "Це якийсь хтивий старий, і що він робить за нашим столом?", — поділилася Каліста своїми спогадами про перше знайомство з голлівудською іконою.

Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт Фото: Getty Images

Вісім років потому вони пов'язали себе узами шлюбу в особняку губернатора в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Форд усиновив сина Флокхарт Ліама незабаром після того, як вони одружилися.

У нього також є двоє синів: Бен (56 років) і Віллард (55 років) від першої дружини Мері Марквардт, а також син Малкольм (36 років) і дочка Джорджія (31 рік) від другої дружини Мелісси Матісон.

Раніше Фокус писав, що на честь Гаррісона Форда назвали нововідкриту змію.