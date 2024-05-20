Радуга, символ ЛГБТ или демонтаж: в Институте нацпамяти озвучили сценарии по "Арке дружбы народов"

Глава ведомства Антон Дробович предложил переосмыслить памятник и превратить его в символ открытости страны к толерантности, или сделать вокруг него водяные горки.

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Арку Свободы украинского народа (ранее — "Арка дружбы народов") в Киеве не обязательно демонтировать. Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что этого можно избежать, если город и община смогут переопределить ее по-настоящему. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Дробович озвучил три сценария развития событий вокруг скульптурной композиции на территории Крещатого парка в столице.

"Первый сценарий — полный демонтаж. Второй вариант — оставить все, как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант — оставить арку и сделать, как в 2017-м году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", — рассказал глава УИНП.

По мнению Дробовича, третий вариант является оптимальным, поскольку действительно переопределяет объект. Более того, вокруг него появляется новый контекст и дискуссия.

"Трещина, которая сейчас есть в исполнении Владимира Кузнецова и группы, является хорошим и сильным высказывание, но она не стала виральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в частном разговоре не называет ее "Аркой трещины народов". А радуга работает!", — считает он.

Дробович отметил, что это не окончательный и единственный вариант. Он предполагает, что там также можно сделать, например, водяную горку.

"Правда в том, что "Арка дружбы народов" от А до Я — фейк. Потому что никакой дружбы не было, воссоединения не было, это все имперская практика и фактическая маркировка пространства. ... Демонтаж арки, с точки зрения смыслов и контекстов, более естественный. Но я не считаю, что ее обязательно демонтировать, если город и община ее по-настоящему переозначат", — резюмировал он.

Напомним, 17 апреля Минкульт признал бывшую "Арку дружбы народов" в Киеве не историческим памятником. В ведомстве заявили, что монумент можно демонтировать.

25 апреля в КГВА сообщили, что пока не планируют убирать Арку Свободы украинского народа, которая является визитной карточкой столицы. Киевская власть совместно с экспертами профильных академических институтов пришла к выводу, что арку надо сохранить.